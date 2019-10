США призупинили випуск криптовалюти Telegram



Творці TON не зареєстрували продаж і подальше поводження криптовалюти Gram, що є порушенням положень американського Закону про цінні папери від 1933 року

Комісія з цінних паперів і бірж США через суд домоглася тимчасової заборони на випуск і продаж криптовалюти Gram від Telegram.

Про це повідомили в пресслужбі комісії.

Мова йде про компанії Павла Дурова Telegram Group Inc. та її «доньку» TON Issuer Inc. За словами комісії, з січня 2018 року вони залучили від інвесторів понад 1,7 мільярда доларів на створення блокчейн-платформи TON c криптовалютою Gram.

Повідомляється, що офшори вже продали близько 2,9 мільярда токенів Gram 171 покупцеві по всьому світу (в тому числі більше мільярда Gram 39 покупцям в США).

У позові SEC говориться, що Telegram зобов'язався запустити блокчейн-платформу до 31 жовтня 2019 року.

Комісія вказала, що Telegram збирається запустити блокчейн-платформу до 31 жовтня 2019 року, але її розробники не зареєстрували продаж та обіг Gram, що є порушенням американського законодавства.