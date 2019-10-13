$20 тис. за Lamborghini: фізик створив гоночний автомобіль на 3D-принтері



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Стерлінг Бекус надрукував на 3D-принтері Lamborghini Aventador на прохання сина

Фізик з Колорадо Стерлінг Бекус на прохання 11-річного сина, якому в відеогрі сподобалася гоночна машина, надрукував Lamborghini Aventador на 3D-принтері.

Головний науковий співробітник KMLabs в Боулдері Стерлінг Бекус і його син охрестили проект «Interceptor» (перехоплювач), бюджет складання автомобіля склав близько 20 тис. доларів, пише «Технот».

Бекус знайшов креслення елементів кузова в онлайн-співтоваристві дизайну GrabCAD і адаптував їх для 3D-друку. Фізик використовував двигун LS1 V8 від Chevrolet Corvette і зібрав вручну сталеве шасі.

Для друку Стерлінг Бекус використовував настільний 3D-принтер Creality CR -10 105, який він придбав на Amazon за 900 доларів. Однак при складанні кузова виникла проблема: деталі з пластика для 3D-друку плавилися на сонці. Тому Стерлінг вирішив покрити їх карбоновим волокном і епоксидною смолою.

Таким чином створення автомобіля зайняло досить багато часу, тільки на один повітрозабірник для переднього гальма треба було 52 години.

Терпіння і труд принесли свої плоди - надрукований автомобіль вже на ходу.

Бекус каже, що після завершення проекту він хоче, щоб кінцевий продукт служив навчальним посібником для програм в області технологій, техніки, мистецтва і математики.

«Намір полягає в тому, щоб показувати машину в місцевих школах. Щоб діти змогли побачити, якими крутими можуть бути технології», - написав Стерлінг Бекус, на сторінці проекту в Facebook.