У небі над Москвою небезпечно зблизились два літаки

Відстань між літаками в момент зближення склала всього 600 метрів

У небі неподалік від Москви сталося небезпечне зближення двох пасажирських літаків. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах. Інцидент стався ввечері напередодні, 20 січня. За словами джерела, в небі небезпечно зблизилися «Суперджет», що летів до Москви з Талліна, і



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«Суперджет» «Аерофлоту»

Відстань між літаками в момент зближення склала всього 600 метрів

У небі неподалік від Москви сталося небезпечне зближення двох пасажирських літаків. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах. Інцидент стався ввечері напередодні, 20 січня.

За словами джерела, в небі небезпечно зблизилися «Суперджет», що летів до Москви з Талліна, і «Боїнг», що летів з Мурманська. Зближення відбулося на висоті близько 4300 метрів - в цей момент «Суперджет» готувався до посадки в «Шереметьєво».

Відстань між літаками в момент зближення склала всього 600 метрів. «Однак пілотам обох повітряних суден під команди диспетчерів вдалося благополучно розвести в повітрі літаки», - сказав співрозмовник.

Лайнери приземлилися в «Шереметьєво» і «Внуково». Посадки пройшли благополучно, ніхто не постраждав. Офіційно про цей інцидент не повідомлялося.

Згідно з даними з онлайн-табло «Шереметьєво», рейс з Талліна до Москви авіакомпанії «Аерофлот» приземлився в аеропорту за розкладом о 23:30 мск. Рейс з Мурманська, за даними онлайн-табло «Внуково», здійснювала авіакомпанія UTair. Літак приземлився о 23:43. Очікуваний час посадки, вказаний на сайті аеропорту, - 23:05.

Джерело: Дождь