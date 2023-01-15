У Непалі розбився пасажирський літак (фото, відео)
На борту літака, що зазнав катастрофи, перебували 72 особи
У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак, що прямував зі столиці Катманду в Покхару.
На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.
На місці події працюють рятувальники. За інформацією ЗМІ, співробітники екстрених служб виявили на місці падіння літака тіла.
Причини авіакатастрофи і кількість постраждалих наразі невідома.
Як повідомлялося, у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.
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