У Непалі розбився пасажирський літак (фото, відео)

На борту літака, що зазнав катастрофи, перебували 72 особи

У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак, що прямував зі столиці Катманду в Покхару.

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На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

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На місці події працюють рятувальники. За інформацією ЗМІ, співробітники екстрених служб виявили на місці падіння літака тіла.

Причини авіакатастрофи і кількість постраждалих наразі невідома.

Як повідомлялося, у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.