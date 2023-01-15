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У Непалі розбився пасажирський літак (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Непалі розбився пасажирський літак (фото, відео)
На місці падіння літака працюють рятувальники
фото з відкритих джерел

На борту літака, що зазнав катастрофи, перебували 72 особи

У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак, що прямував зі столиці Катманду в Покхару.

На борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines перебували 68 пасажирів і чотири члени екіпажу.

На місці події працюють рятувальники. За інформацією ЗМІ, співробітники екстрених служб виявили на місці падіння літака тіла.

Причини авіакатастрофи і кількість постраждалих наразі невідома.

Як повідомлялося, у Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

Теги: авіакатастрофа літак Непал

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