У Нігерії тривають сутички між фермерами та пастухами: десятки загиблих, тисячі евакуйовано

У Нігерії через масові сутички частково чи повністю зруйновано понад 720 будинків

Унаслідок нападів було поранено приблизно 216 осіб, серед них 57 – перебувають у лікарні

У центральній Нігерії унаслідок сутичок між пастухами та фермерами загинули щонайменше 85 людей. Понад 3000 громадян евакуювалися в інші райони. Про це повідомляє AFP.

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Насильство спалахнуло на початку цього тижня в кількох селах штату Плато, де роками тривають конфлікти на етнічному та релігійному ґрунті, тоді кількість жертв становила 30 осіб.

За даними свідків і місцевих джерел, кілька сіл у районі Мангу цього штату все ще були охоплені сутичками у четвер, а місцеві жителі втекли.

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Достеменно невідомо, що саме викликало напади цього тижня в Мангу, проте зазначається, що вбивства між пастухами та фермерами часто переростають в набіги на села, які здійснюють добре озброєні банди.

Про загибель 85 людей повідомив виданню голова ради місцевого уряду Дапут Міністр Даніель. Інформацію підтвердив лідер місцевої асоціації з розвитку Мвагхавул Жозеф Гванкат.

Як уточнило Національне агентство з надзвичайних ситуацій (NEMA), тисячі людей унаслідок сутичок було переміщено, а сотні будинків зруйновано.

«Загальна кількість переміщених осіб становила 3683 особи», – заявив регіональний координатор NEMA Юджин Найлонг.

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За його словами, частково чи повністю зруйновано понад 720 будинків.

Крім того, в NEMA заявляють, що внаслідок нападів було поранено приблизно 216 осіб, серед них 57 – перебувають у лікарні.

Поліція додала, що у зв'язку з насильством заарештувала п'ятьох людей. Також правоохоронці розгорнули посилену присутність сил безпеки, і частково спокій вдалося відновити.

Водночас депутат, який представляє Мангу та сусідній Боккос у палаті представників, каже, що в районі все ще існує напруженість.

Нагадаємо, у січні в Нігерії бойовики, озброєні автоматами АК-47, викрали 32 особи з залізничного вокзалу, також кілька людей зазнали поранень.