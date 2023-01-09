Нігерійські бойовики викрали 32 людей на вокзалі

Jзброєні бойовики напали на станцію Том Ікімі, коли пасажири чекали на поїзд

За даними поліції, внаслідок нападу кількох людей на станції було поранено

У Нігерії бойовики, озброєні автоматами АК-47, викрали 32 особи з залізничного вокзалу, також кілька людей зазнали поранень. Про це повідомляє Reuters.

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У заяві поліції йдеться, що озброєні бойовики напали на станцію Том Ікімі, коли пасажири чекали на поїзд до Варрі, нафтового вузла в сусідньому штаті Дельта. Станція знаходиться приблизно за 111 км на північний схід від столиці штату Бенін-Сіті і неподалік кордону зі штатом Анамбра.

За даними поліції, внаслідок нападу кількох людей на станції було поранено. Комісар за інформацією штату Едо Кріс Оса Нехікхаре підтвердив, що викрадачі забрали 32 особи, хоча одному викраденому вдалося втекти.

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«Наразі співробітники служби безпеки, які складаються з військових та поліції, а також людей з мережі лінчувальників та мисливців, активізують пошуково-рятувальні операції в розумному радіусі для порятунку жертв викрадення», – зазначив Нехікхаре.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Відзначимо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

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