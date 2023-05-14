Курс на Зімбабве: Білорусь, вслід за РФ, знайшла собі нового партнера у космосі

Білорусь та Зімбабве домовилися про співпрацювати у космічній сфері

Білорусь, вслід за Росією, яка налагодила співпрацю у космічній галузі із Зімбабве, і собі подалася шукати там партнерів. Національну академію наук Білорусі відвідала делегація закладів освіти та наукових організацій Зімбабве. Про це повідомила пресслужба Національної академії наук Білорусі.

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Сторони домовилися співпрацювати у космічній сфері. Зі сторони Зімбабвепереговори вів міністр вищої та середньої освіти, науки та технологічного розвитку Амон Мурвіра, з білоруської – перший заступник голови Президії НАНБ Сергій Чижик.

«Сторони визначили низку перспективних напрямів для подальшої співпраці: космічні технології, нові матеріали, технології та комплекси переробки мінеральних сировинних матеріалів та руд, агропромисловий комплекс, підготовка наукових кадрів та ін.», - йдеться у повідомленні.

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Чижик та Мурвіра домовилися підписати меморандум про наміри у найближчій перспективі.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Путін заявив про деградацію відносин із Заходом і тепер робить ставки на Зімбабве і Гондурас. Путін відзначив стабільність теплих відносин із Зімбабве і назвав партнером Гондурас. Він заявив, що дружба із Зімбабве «перевірена часом» і тепер буде розвивати освіту та культуру з цією країною. Також космічні агентства та уряди по всьому світу припинили співпрацю з Росією в більшості галузей космічної сфери. Скасовано місії та запуски, поставки та торгівлю комплектуючими. Тому Росія розвиватиме співпрацю із Зімбабве.



