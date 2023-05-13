СБУ оголосила підозру «коменданту» Балаклії, що катував мешканців міста

Під час звільнення Балаклії «Граніт» втік до РФ, де переховується від правосуддя

У результаті слідчих дій Служба безпеки України встановила особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Фігурантом є військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним «Граніт», який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

У березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків «Л/ДНР» у поширенні кремлівського режиму в місті.

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Згодом його призначили там «комендантом». На цій «посаді» окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів.

За наказом «Граніта» українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті.

Задокументовано, що «Граніт» особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до РФ.

Під час звільнення міста окупаційний «комендант» втік до РФ, де переховується від правосуддя.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, раніше видання Reuters назвало ім'я окупаційного коменданта Балаклії, що на Харківщині – ним виявився 46-річний Валерій Сергійович Буслов, підполковник військової поліції РФ.