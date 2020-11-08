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    Здоров'я

    Жоден регіон України не готовий до пом’якшення карантину, – МОЗ

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    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей - Жоден регіон України не готовий до пом’якшення карантину, – МОЗ
    В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей

    Найвищий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій області

    Станом на 8 листопада місто Київ та жодна область України не готові до послаблення карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    Зазначається, що найвищий показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів зафіксований у Чернівецькій (623,6 на 100 тис. осіб), Житомирській (510,6) та Хмельницькій (495,1) областях.

    Найменший показник – у Кіровоградській (114,6), Дніпропетровській (152,7) та Луганській (190,5) областях.

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    У Києві цей показник становить 341,2, а середній по Україні – 306,8 на 100 тис. населення.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      450934
    • Хворіють
      238393
    • Одужали
      204229
    • Померли
      8312

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9397 людей. Це на 1349 осіб менше, ніж у попередній день (10746). 

    Також відомо, що одужали 2637 осіб (у попередній день 8685), а 138 – померло від ускладнень (вчора 187 людей).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 8 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 460331 особа, одужали 206866 осіб, летальних випадків – 8450 осіб.

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