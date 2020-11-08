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    У світі

    На Covid-19 у світі вже захворіло майже 50 млн людей

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    На Covid-19 у світі вже захворіло майже 50 млн людей - На Covid-19 у світі вже захворіло майже 50 млн людей
    На Covid-19 у світі вже захворіло майже 50 млн людей

    Кількість померлих від коронавірусу зросла до 1 249 540

    Станом на ранок неділі у світі інфекцією, викликаною новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 49,8 млн осіб.

    Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

    Всього у світі на Covid-19 інфіковано 49 822 322 людей, з них одужало 32 729 126. Кількість померлих зросла до 1 249 540.

    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 851 718), Індія (8 462 080), Бразилія (5 653 561), Росія (1 740 172), а також Франція (1 709 773), Іспанія (1 328 832), Аргентина (1 236 851), Велика Британія (1 174 770) та Колумбія (1 136 447).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (237 019), Бразилії (162 269), Індії (125 562) та Мексиці (94 808).

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    Нагадаємо, в Україні за добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей, це новий антирекорд. Попереднього дня в Україні підтвердили 9721 випадок коронавірусу.

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