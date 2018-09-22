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    У світі

    У Німеччині стартував найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест»

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    У Мюнхені стартував найбільший пивний фестиваль світу - У Німеччині стартував найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест»
    Фото: picture-alliance/dpa
    У Мюнхені стартував найбільший пивний фестиваль світу

    Знаменитий фестиваль щоосені відкривається у Мюнхені

    Цього року фестивалю «Октоберфест» виповнюється 185 років. За традицією старт йому було дано рівно опівдні словами «O'zapft is!». Щоб розкрити першу бочку з пивом, бургомістрові Мюнхена Дітеру Райтеру довелося зробити 2 удари, повідомляє «Укрінформ».

    Споживання пива і сосисок почалося вже о 10-й годині, зачиняться шатри й атракціони близько півночі, при цьому останній кухоль хмільного напою можна встигнути купити до 22:30, зате вино наливають до першої години ночі. 

    Поліція пообіцяла зробити місце проведення фестивалю «Найбезпечнішим місцем у місті». Безпеку гарантують близько 600 вартових порядку. Встановлено більше, ніж раніше камер відеоспостереження, 47 з них уперше обладнано системою розпізнавання осіб. 

    Також організатори подбали і про гостей, які не в змозі розрахувати свої сили у споживанні пива, для них на місці працює пункт невідкладної медичної допомоги Aicher-ambulance.

    Найбільший фестиваль пива у світі проводиться з 1810 року.
    фестиваль поліція
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