У Німеччині стартував найбільший пивний фестиваль світу «Октоберфест»



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Фото: picture-alliance/dpa У Мюнхені стартував найбільший пивний фестиваль світу

Знаменитий фестиваль щоосені відкривається у Мюнхені

Цього року фестивалю «Октоберфест» виповнюється 185 років. За традицією старт йому було дано рівно опівдні словами «O'zapft is!». Щоб розкрити першу бочку з пивом, бургомістрові Мюнхена Дітеру Райтеру довелося зробити 2 удари, повідомляє «Укрінформ».

Споживання пива і сосисок почалося вже о 10-й годині, зачиняться шатри й атракціони близько півночі, при цьому останній кухоль хмільного напою можна встигнути купити до 22:30, зате вино наливають до першої години ночі.

Поліція пообіцяла зробити місце проведення фестивалю «Найбезпечнішим місцем у місті». Безпеку гарантують близько 600 вартових порядку. Встановлено більше, ніж раніше камер відеоспостереження, 47 з них уперше обладнано системою розпізнавання осіб.

Також організатори подбали і про гостей, які не в змозі розрахувати свої сили у споживанні пива, для них на місці працює пункт невідкладної медичної допомоги Aicher-ambulance.

Найбільший фестиваль пива у світі проводиться з 1810 року.