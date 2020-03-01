У Німеччині закликають посилити тиск на Асада і Путіна



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Міністр оборони ФРН і голова партії консерваторів Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що Захід має посилити тиск на сирійський режим та РФ Фото: DPA

Глава Бундесверу закликає ЄС і США посилити тиск на сирійський режим та Росію

Міністр оборони ФРН і голова партії консерваторів (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що Захід має посилити тиск на сирійський режим та РФ, яка його підтримує, щоб зупинити війну.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«ЄС та США повинні спільно посилити тиск на Асада та Путіна, щоб розчистити шлях для політичних переговорів для припинення жахливої війни в Сирії», – наголосила глава Бундесверу.

За її словами, страшна гуманітарна ситуація в Сирії впливає на всіх. А рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відкрити кордони своєї країни до ЄС для біженців створює серйозну небезпеку.

Її підтримали й інші провідні політики Християнсько-демократичного союзу. Зокрема, голова Комітету з закордонних справ Бундестагу та кандидат на пост нового глави ХДС Норберт Рьотґен заявив виданню, що Захід повинен подумати про додаткові санкції проти Росії.

«Поки Путіну не довелося платити ціну за свою захватницьку війну разом з Асадом, у російського президента немає підстав відповідати на будь-які заклики міністрів закордонних справ Європи», – сказав він і додав, що Захід має спонукати Росію до переговорів через «загрозу економічних санкцій».

«Ми повинні дати зрозуміти, що ми готові грати жорстко дипломатично та економічно», – заявив депутат. За його словами, якби така ініціатива виходила від дуету Німеччини та Франції, це мало би вплив на Путіна.

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