На порозі війни. До чого призведе новий виток ескалації в Сирії?

Що сталось цієї ночі у Сирії

Ввечері в четвер, 27 лютого, війська сирійського президента Башара Асада нанесли удар по турецькому конвою в провінції Ідліб. В результаті загинули щонайменше 33 військовослужбовці. Обстріл став одним з найбільших загострень з моменту, як Туреччина почала операцію «Джерело миру». Метою операції було створення буферної зони на турецько-сирійському кордоні, де Анкара планувала розмістити до 2 млн сирійських біженців, що свого часу рятувались від військових дій на турецькій території.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz