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    У світі

    Американський авіаносець зайшов в Середземне море

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    <p>Авіаносець ВМФ США Eisenhower</p> - Американський авіаносець зайшов в Середземне море

    Авіаносець ВМФ США Eisenhower

    У Перській затоці американське угруповання змінить авіаносну ударну групу авіаносця USS Harry S. Truman

    Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Eisenhower увійшла в Середземне море.

    Про це передає Корреспондент.

    Авіаносець прямує в Східне Середземномор’я в супроводі ракетних крейсерів USS San Jacinto (CG-56) і USS Vella Gulf (CG 72), а також есмінців Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) і USS Stout (DDG 55). На борту авіаносця розміщені 48 винищувачів-бомбардувальників F / A-18E Super Hornet.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський есмінець USS Ross пройшов через протоку Босфор і направляється в акваторію Чорного моря.

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    Раніше повідомлялося, що американський есмінець USS Ross пройшов через протоку Босфор і направляється в акваторію Чорного моря.

    Нагадаємо, на узбережжі Азовського моря було проведено дводенне тактичне навчання з бойовою стрільбою під назвою «Попутний вітер».

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