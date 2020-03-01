Туреччина вже пустила до ЄС понад 47 тисяч біженців



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Туреччина вже пустила до ЄС понад 47 тисяч біженців

Мігранти з Сирії залишають Туреччину через прикордонну провінцію Едірне

Понад 47 тисяч біженців з Сирії перетнули кордони Туреччини з Євросоюзом після того, як Анкара вирішила відкрити їх.

Про це повідомляє повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу у своєму Twitter.

«Кількість мігрантів, які залишають Туреччину з Едірне, станом на 23:50 склала 47 113», - написав Сойлу.

Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 47.113 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 29, 2020

Мігранти з Сирії залишають Туреччину через прикордонну з Грецією і Болгарією провінцію Едірне.

Нагадаємо: раніше президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що країна відкрила свої кордони з ЄС для сирійських біженців.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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