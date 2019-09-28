У Nord Stream 2 доведеться вкласти ще сотні мільйонів



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Це пов’язано із затримкою процедури затвердження в Данії

Будівництво газогону Nord Stream 2 не лише затягується, але й стає дедалі дорожчим.

Про це повідомляє німецька радіокомпанія NDR.

«Будівництво трубопроводу через Балтійське море буде для підприємства Nord Stream 2 набагато дорожчим, ніж заплановано», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у компанії, це пов’язано із затримкою процедури затвердження в Данії. Данське енергетичне агентство, яке відповідає за процес затвердження, повідомило NDR 1, що заявки переглядаються. На даний момент неможливо оцінити, коли процес буде завершений.

Представник Nord Stream 2 назвав дії Данії тактикою зупинки. Багатомісячна затримка з отриманням дозволу може призвести до додаткових видатків у «кілька сотень мільйонів євро». Трубопровід уже коштує понад 9 мільярдів євро. В даний час прокладено понад 2000 кілометрів труб.

ЗМІ нагадує, що влада Королівства не схвалила першу заявку на будівництво Nord Stream 2 у 2017 році через свої територіальні води. В результаті газотранспортний консорціум був змушений подати на розгляд два альтернативних маршрути. Довелося здійснювати подальші дослідження морського дна та робити нові оцінки впливу на навколишнє середовище.

Відповідно до інформації компанії, обидва альтернативні маршрути тепер можуть бути затверджені відповідно до Конвенції ООН про морське право.

Спершу «Газпром» планував розпочати постачати російський природний газ до ЄС до кінця цього року.

Нагадаємо, без транзиту через Україну «Газпрому» не обійтися.