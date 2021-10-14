У Норвегії чоловік розстріляв людей із лука (фото)

Є загиблі та поранені, зловмисника затримали

Чоловік у Норвегії відкрив стрілянину з лука просто по людях. Внаслідок трагедії є загиблі й постраждалі, проте їхнє число невідоме. Про це пише Verdens Gang.

Трагедія трапилась у місті Конгсберг. Поліцію повідомили про інцидент орієнтовно о 18:30 13 жовтня за місцевим часом

У поліції розповіли, що чоловік відкрив стрілянину з лука просто по інших громадянах. Через його дії поранення отримали люди.

«Кілька людей було поранено, кілька людей загинули», – розповіли у поліції.

Попередньо відомо, що поранених доправили в лікарню. ЗМІ пишуть, що зловмисник рухався та стріляв. Саме тому є кілька місць злочину. Ба більше, за неперевіреною інформацією, злочинець стріляв з супермаркету Coop Extra на західній стороні міста.

У поліції розповіли, що чоловіка спіймали та затримали. За попередніми даними, він діяв сам. Поліція вилучила докази, які знайшли на місці злочину.

Видання CNN написало, що на місці події перебувають десятки машин швидкої допомоги, а також поліція та вертольоти. Наразі у поліції повідомили пресі, що рано робити висновки про мотиви нападника.

Нагадаємо, раніше у Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19–річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі.