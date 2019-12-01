Розстріл джипа у центрі Києва. Убито дитину бізнесмена



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У центрі Києва розстріляли автомобіль бізнесмена, 1 грудня 2019 року

За попередніми даними, інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля ресторану «Маріо»

В Києві невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською близько 17:00.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Поліція поки що не коментує. Місце інциденту огороджене попереджувальними стрічками. Працюють правоохоронці, тривають слідчі дії.

Що саме стало причиною стрілянини – інформації про це поки що немає.

Відомо, що за кермом цього авто був чоловік – він був у крові, напевно, отримав поранення. Всередині також перебувала дитина – її вбили. Дитина 2017 року народження померла у машині швидкої допомоги.

Відео сайту Інформатор:

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За попередніми даними, вбито дитину власника ресторану «Маріо» В’ячеслава Соболєва.

З 17:30 на місці вже працювали правоохоронці.

Фото: Мирослава Котюга/Информатор

З боку водія на передньому боковому склі Range Rover видно наслідки пострілу. Постраждав також і водій позашляховика. Ймовірніше, це батько сімейства. На його тілі було видно краплі крові.