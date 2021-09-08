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    Стрілянина з арбалета: студентка-психолог розповіла, чому пішла до школи вбивати вчителів

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    Стрілянина з арбалета: студентка-психолог розповіла, чому пішла до школи вбивати вчителів

    Фігурантка справи Таїсія заявила, що в ніч проти 5 вересня їй наснилося, що вона має когось вбити

    У Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19–річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі. Затримана – студентка Національного університету цивільного захисту України, де навчається на психолога – вже пояснила правоохоронцям свої дії. Про це передає місцеве видання «Полтавщина».

    Фігурантка справи Таїсія заявила, що в ніч проти 5 вересня їй наснилося, що вона має когось вбити. В якості зброї дівчина вибрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

    Вранці 6 вересня Таїсія зайшла в школу №11, в якій раніше проходила навчання до 4 класу. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет в спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити після першого пострілу.

    Після у дівчини забрав арбалет учень 9–го класу – Таїсія віддала зброю без опору. Нападницю затримали вчителі та викликали поліцію.

    Підозрювану вже направили на огляд, залишається дочекатися результатів експертів.

    За даними видання «Полтавська хвиля«, у квартирі Таїсії Петрової знайшли її особистий щоденник, в якому були записи про плани здійснити ще ряд нападів. Зокрема, окрім вбивства вчителів дівчина планувала 22 вересня підпалити власну оселю. Крім того, ще одне вбивство у студентки було заплановано на 28 серпня – наразі не відомо, чи вдалося їй його вчинити.

    Місцеві журналісти з посиланням на очевидця пишуть, що в кутку її кімнати висів череп зі слідами засохлої крові, а в телефоні дівчини знайшли знімки розчленованих тварин.

    За попередньою інформацією, вчителька української мови та зарубіжної літератури отримала поранення в спину, а заступник директора навчального закладу – в руку.

    Арбалет у нападниці відібрав 14-річний учень 9 класу. Дівчина не чинила йому опору. Постраждалих вчителів відвезли до лікарні. Навчальний процес у школі триває.

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    Теги: вбивство навчання Полтавщина батьки стрілянина
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    Стрілянина з арбалета: студентка-психолог розповіла, чому пішла до школи вбивати вчителів