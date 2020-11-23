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    У світі

    У Нью-Йорку сталася стрілянина на вечірці, є жертва і постраждалі

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    Стрілянина сталася в Брукліні - У Нью-Йорку сталася стрілянина на вечірці, є жертва і постраждалі
    Стрілянина сталася в Брукліні

    За попередньою інформацією поліції, постраждали молоді люди у віці від 14 до 19 років

    У Нью-Йорку в багатоквартирному будинку в Брукліні сталася стрілянина на вечірці в честь дня народження. В результаті події одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

    Про це повідомляє The Independent.

    За попередньою інформацією поліції, постраждали молоді люди у віці від 14 до 19 років.

    За даними нью-йоркської поліції, стрілянина сталася в районі Східного Нью-Йорка, в результаті чого 17-річний хлопець був поранений в ногу.

    Друга стрілянина сталася близько 23:15 в районі Бедфорд-Стайвесант. У поліції заявили, що вона пов'язана з першою стріляниною.

    За повідомленням поліції, 20-річна жінка була госпіталізована і померла в лікарні. Правоохоронці заявили, що розшукують більше одного підозрюваного в стрілянині.

    До слова, у Дніпрі сталася стрілянина біля виборчої дільниці.

    Теги: кримінал свята поліція стрілянина
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