  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У наслідок перестрілки на Дніпропетровщині загинув титулований спортсмен

    • Розсилка
    Ростислав Мительський - У наслідок перестрілки на Дніпропетровщині загинув титулований спортсмен
    Ростислав Мительський
    Світлина із соцмереж

    Ростислав Мительський отримав поранення в голову

    У Дніпропетровській області помер один із постраждалих під час стрілянини у Першотравенську. Ним виявився відомий боєць Ростислав Мительський. Хлопець отримав поранення в голову і перебував у комі.

    Ростислав Мительський помер у лікарні 11 листопада. Він був найтяжчим з усіх постраждалих, оскільки отримав важке поранення в голову і перебував у комі третього ступеня. Куля пройшла через голову наскрізь, зачепила тканини мозку і застрягла у потилиці. Вивести хлопця з коми лікарям так і не вдалося.

    mytelskyi
    Ростислав Мительський

    Ростислав був майстром спорту з козацького двобою, призером чемпіонатів і кубків світу та Європи, переможцем всеукраїнських чемпіонатів і турнірів з кікбоксингу. Хлопець навчався на третьому курсі військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

    Наразі ще двоє постраждалих перебувають у лікарні Мечникова. Загрози їхньому життю немає. У четвертого потерпілого важке поранення ноги і він потребує переливання крові.

    Стрілянина сталася ніч з 6 на 7 листопада, у Першотравенську. Між групою чоловіків виник конфлікт і бійка. Поранення отримали четверо хлопців, які виявилися спортсменами місцевого клубу.

     Читайте також: У США помер видатний український борець, олімпійський чемпіон Мехіко
    Теги: кікбоксинг смерть стрілянина козацький двобій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies