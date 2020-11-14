У наслідок перестрілки на Дніпропетровщині загинув титулований спортсмен

Ростислав Мительський отримав поранення в голову

У Дніпропетровській області помер один із постраждалих під час стрілянини у Першотравенську. Ним виявився відомий боєць Ростислав Мительський. Хлопець отримав поранення в голову і перебував у комі.

Ростислав Мительський помер у лікарні 11 листопада. Він був найтяжчим з усіх постраждалих, оскільки отримав важке поранення в голову і перебував у комі третього ступеня. Куля пройшла через голову наскрізь, зачепила тканини мозку і застрягла у потилиці. Вивести хлопця з коми лікарям так і не вдалося.

Ростислав Мительський

Ростислав був майстром спорту з козацького двобою, призером чемпіонатів і кубків світу та Європи, переможцем всеукраїнських чемпіонатів і турнірів з кікбоксингу. Хлопець навчався на третьому курсі військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Наразі ще двоє постраждалих перебувають у лікарні Мечникова. Загрози їхньому життю немає. У четвертого потерпілого важке поранення ноги і він потребує переливання крові.

Стрілянина сталася ніч з 6 на 7 листопада, у Першотравенську. Між групою чоловіків виник конфлікт і бійка. Поранення отримали четверо хлопців, які виявилися спортсменами місцевого клубу.