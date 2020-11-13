У Києві сталася стрілянина: поранено поліцейського (фото)

В одного із затриманих була граната РГД-5 із запалом і пістолет Макарова

З автомобіля, який зупинили патрульні, вибігли пасажири і обстріляли поліцейських

У п’ятницю, 13 листопада, близько 4 години ранку на вулиці Героїв Космосу у Святошинському районі Києва екіпаж патрульних зупинив автомобіль Subaru за порушення ПДР.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у салоні трьох чоловіків, які помітно нервували. Також в одного з пасажирів патрульні побачили рацію та кобуру. Коли інспектори звернулися до пасажирів, чоловіки вибігли з авто та почали втікати. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Під час переслідування один із втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. У результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення.

У відповідь патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу патрульним прибув ще один екіпаж.

Інспектори затримали трьох утікачів неподалік місця зупинки автомобіля.

30-річного патрульного з вогнепальними пораненнями ноги госпіталізували до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу. Наразі його життю нічого не загрожує.

Як повідомляєпресслужба поліції Києва, в одного із затриманих при собі була граната РГД-5 із запалом до неї, пістолет Макарова та набої, які вилучили для подальшого направлення на експертизу. Також у сумці одного із учасників інциденту правоохоронці виявили комплект професійних відмичок та дистанційні рації.

На місці працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події, відомості про яку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.