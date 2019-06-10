У Пакистані затримали експрезидента за корупцію



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Працівники Бюро затримали Зардарі в його будинку

Антикорупціонери звинувачують Зардарі у виведенні понад одного мільйона доларів США бюджетних коштів з Пакистану

У Пакистані працівники Національного бюро з відповідальності затримали колишнього президента країни Асіфа Алші Зардарі за виведення бюджетних коштів через фейкові банкові рахунки.

Про це повідомляє NDTV.

«Колишнього президента Пакистану Асіфа Алші Зардарі було затримано найвищим антикорупційним органом країни у справі про фейкові банківські рахунки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє NDTV, антикорупціонери звинувачують Зардарі у виведенні понад одного мільйона доларів США бюджетних коштів з Пакистану.

Зазначається, після того як у понеділок був виданий ордер на арешт, працівники Бюро затримали Зардарі в його будинку.

Як повідомлялося, у липні 2018 року суд у Пакистані засудив колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, звинуваченого у корупції, до 10 років ув'язнення.