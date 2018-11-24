У Пакистані затримали лідера протестів проти звільнення християнки з тюрми



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Різві очолює рух протесту проти скасування Верховним судом країни вироку про смертну кару для християнки Асії Бібі

Затримання не має нічого спільного зі справою християнки Асії Бібі, проти звільнення якої виступали прихильники затриманого ісламіста, кажуть у поліції

Лідера радикальної ісламської партії «Техрік-є-Лабаік Пакистан» (ТЛП) Хадіма Хуссейна Різві затримали правоохоронні органи Пакистану. Про затримання клірика-ісламіста повідомив у ніч на суботу, 24 листопада, міністр інформації країни Фавад Чаудхрі в соціальній мережі Twitter.

За словами урядовця, клірика взяли під варту з метою його «захисту», а також для того, щоб гарантувати громадську безпеку, порядок та захистити власність громадян. «Це не має нічого спільного зі справою Асії Бібі», - запевнив міністр у дописі в соцмережі.

Різві очолює рух протесту проти скасування Верховним судом країни вироку про смертну кару для християнки Асії Бібі, а також рішення суддів щодо її подальшого звільнення з в'язниці. З 2010 року вона просиділа за ґратами за звинуваченням в образі пророка Мохаммеда.

Раніше Різві закликав у відеозверненні своїх прихильників вийти на вулиці в разі його затримання, нагадує інформагентство Reuters. Син затриманого ісламського клірика Саад Різві розповів у телефонній розмові з журналістом Reuters, що його батька «заарештували в медресі (мусульманський навчальний заклад. - Ред.)».

Згодом пакистанська поліція повідомила про арешт близько 300 прихильників затриманого клірика. Більшість арештів відбулася в провінції Пенджаб, передає агенція новин AP.

Нагадаємо, на початку листопада родина засудженої до страти, але згодом виправданої Азії Бібі, попросила західні країни про притулок через побоювання за свою безпеку.

Джерело: Deutsche Welle