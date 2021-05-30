У Парижі відбувся перший тестовий концерт без дистанції, але в масках

Франція заборонила такі масові музичні концерти з початку 2020 року

Люди відвідали шоу безкоштовно, але повинні були пройти три тести на коронавірус

Тисячі людей у масках та з результатами тесту на коронавірус зібралися в Парижі на суботній концерт в рамках експерименту в сфері охорони здоров’я, щоб підготувати Францію до відновлення проведення масових заходів.

Про це повідомляє агентство АР.

На концерті на AccorHotels Arena в східній частині Парижа виступила французька рок-група 1980-х років Indochine і ді-джей Етьєн де Кресі.

Керівництво державного госпіталю Парижа допомогло організувати захід, щоб визначити, чи безпечно п’яти тисячам людей в масках танцювати разом на відкритому майданчику закритої концертної арени без соціального дистанціювання.

Люди відвідали шоу безкоштовно, але повинні були пройти три тести на коронавірус: два до і один після концерту.

За словами керівництва лікарні, щоб ще більше знизити ризик, організатори допускали до участі тільки людей у віці від 18 до 45 років без будь-яких захворювань.

Франція заборонила такі масові музичні концерти з початку 2020 року.

Культурні заклади були закриті впродовж більшої частини останніх 14 місяців. Кількість госпіталізацій і підтверджених випадків Covid-19 у Франції в останні тижні неухильно скорочується в міру збільшення кількості вакцинацій.

Раніше після експериментального концерту у Барселоні, на який зібрали 5000 глядачів з негативним тестом, не зареєстрували жодного випадку зараження коронавірусом.

Схожі експериментальні заходи організовують у Нідерландах і Британії.

Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

Нагадаємо, метр української естради Павло Зібров до Дня Києва поширив у соцмережі кавер на хіт «Хрещатик». Виконують його цьогорічні учасники «Євробачення» гурт Gо_A. Записане відео іще 2017 року. Запалюють музиканти під час їзди у машині.