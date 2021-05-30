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    У Польщі зробили вже 20 мільйонів щеплень проти коронавірусу

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    Прем&rsquo;єр Моравецький визначив ціль &ndash; виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня - У Польщі зробили вже 20 мільйонів щеплень проти коронавірусу

    Прем’єр Моравецький визначив ціль – виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня

    Фото з відкритих джерел

    Повністю вакцинованими у Польщі є вже понад 6,5 млн осіб

    У Польщі станом на сьогодні виконано вже 20 млн щеплень проти коронавірусу.

    Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, який відповідає в Польщі за вакцинацію населення, – повідомляє Укрінформ.

    «Прем’єр Матеуш Моравецький визначив ціль: виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня. Цей баланс вдалося досягнути вже сьогодні»,- написав Дворчик.

    Як інформує МОЗ Польщі, повністю вакцинованими у країні є вже понад 6,5 млн осіб.

    За останню добу в Польщі інфікувалися коронавірусом 579 осіб, померли 56 осіб.

    Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, померли понад 73,7 тис.

    У Польщі від п’ятниці, 28 травня, для відвідувачів відкрилися ресторани, спортзали, басейни, фітнес-центри, казино та солярії в умовах епідемічних обмежень та прийому відвідувачів до 50% від своїх можливостей.

    Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.

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    Теги: Польща щеплення вакцинація населення коронавірус
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    У Польщі зробили вже 20 мільйонів щеплень проти коронавірусу