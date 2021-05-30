У Польщі зробили вже 20 мільйонів щеплень проти коронавірусу
Прем’єр Моравецький визначив ціль – виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня
Повністю вакцинованими у Польщі є вже понад 6,5 млн осіб
У Польщі станом на сьогодні виконано вже 20 млн щеплень проти коронавірусу.
Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, який відповідає в Польщі за вакцинацію населення, – повідомляє Укрінформ.
«Прем’єр Матеуш Моравецький визначив ціль: виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня. Цей баланс вдалося досягнути вже сьогодні»,- написав Дворчик.
Cel wyznaczony przez Premiera @MorawieckiM zakładał wykonanie 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką do końca czerwca. Ten bilans udało się osiągnąć już dzisiaj! To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w NPS. Wszystkim serdecznie dziękuję! #SzczepimySię pic.twitter.com/AAPBTLMxKA— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) May 29, 2021
Як інформує МОЗ Польщі, повністю вакцинованими у країні є вже понад 6,5 млн осіб.
За останню добу в Польщі інфікувалися коронавірусом 579 осіб, померли 56 осіб.
Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, померли понад 73,7 тис.
Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.