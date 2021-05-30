У Польщі зробили вже 20 мільйонів щеплень проти коронавірусу

Повністю вакцинованими у Польщі є вже понад 6,5 млн осіб

У Польщі станом на сьогодні виконано вже 20 млн щеплень проти коронавірусу.

Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, який відповідає в Польщі за вакцинацію населення, – повідомляє Укрінформ.

«Прем’єр Матеуш Моравецький визначив ціль: виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня. Цей баланс вдалося досягнути вже сьогодні»,- написав Дворчик.

Cel wyznaczony przez Premiera @MorawieckiM zakładał wykonanie 20 mln szczepień przynajmniej jedną dawką do końca czerwca. Ten bilans udało się osiągnąć już dzisiaj! To efekt ciężkiej pracy tysięcy osób zaangażowanych w NPS. Wszystkim serdecznie dziękuję! #SzczepimySię pic.twitter.com/AAPBTLMxKA — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) May 29, 2021

Як інформує МОЗ Польщі, повністю вакцинованими у країні є вже понад 6,5 млн осіб.

За останню добу в Польщі інфікувалися коронавірусом 579 осіб, померли 56 осіб.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, померли понад 73,7 тис.

У Польщі від п’ятниці, 28 травня, для відвідувачів відкрилися ресторани, спортзали, басейни, фітнес-центри, казино та солярії в умовах епідемічних обмежень та прийому відвідувачів до 50% від своїх можливостей.

Нагадаємо, станом на 30 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1703 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1330 осіб, летальних випадків – 84, одужало – 5733 особи.

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