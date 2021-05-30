Додали сопілку. Gо_A переспівали «Хрещатик» Зіброва

Відео оприлюднив сам Павло Зібров, зазначивши, що музиканти взяли участь в оголошеному ним конкурсі

Метр української естради Павло Зібров до Дня Києва поширив на своїй сторінці у facebook кавер на хіт «Хрещатик». Виконують його цьогорічні учасники «Євробачення» гурт Gо_A. Записане відео іще 2017 року. Запалюють музиканти під час їзди у машині.

«Три роки тому я оголосив конкурс на оригінальне виконання мого хіта Хрещатик. І хто би міг подумати, що через три роки наш український гурт Go_A, який на відео співає Хрещатик в машині, вийде в Топ-5 фіналістів Євробачення. Щиро вітаю, гордий за Україну. Напередодні дня Києва співаємо Хрещатик разом!», – написав Павло Зібров.

Як відомо, у суботу, 22 травня, в Роттердамі відбувся гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Переможцем став італійський гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni. Другою стала Франція, третя – Швейцарія, четверта – Ісландія. Замкнула п'ятірку лідерів Україна. Причому український гурт Go_A у гранд-фіналі конкурсу «Євробачення-2021» отримав від телеглядачів 267 балів – це другий найвищий показник серед усіх фіналістів шоу.

Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

25 травня виступом Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького стартувало святкування Дня Києва.