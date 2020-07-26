  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Петербурзі вибухнули бочки з квасом, є постраждалий

    • Розсилка
    Причини інциденту з&rsquo;ясовуються - У Петербурзі вибухнули бочки з квасом, є постраждалий
    Причини інциденту з’ясовуються

    Лікарі діагностували у потерпілого рвану рану руки

    У Санкт-Петербурзі на перетині проспекту Ветеранів і вулиці Гарькавого вибухнули дві бочки з квасом, повідомляє 78.ru.

    Уламки бочок розкидало в радіусі 10 метрів, квас розлився по тротуару. На місце приїхали рятувальники. З’ясувалося, що постраждала одна людина. Його госпіталізували із рваною раною руки.

    xnview_-_2.png

    Причини інциденту з’ясовуються.

    На початку липня в Колумбії десять людей загинули в результаті вибуху бензовозу, незадовго до цього потрапив ДТП. Бензовоз з’їхав з траси і перекинувся. Очевидці захотіли скористатися ситуацією і злити паливо в каністри. Що знаходилися поруч поліцейські не перешкоджали їм.

    Нагадаємо, 13 червня, у Китаї під час вибуху бензовозу на шосе загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 112 отримали поранення.

    Як повідомлялося, 13 червня, у Казані в наземному газосховище стався вибух скрапленого газу, в результаті події постраждали три людини, одна людина загинула. Рятувальники попередили щодо небезпеки займання ємностей, які знаходяться поряд.

    вибух Росія продукти рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ