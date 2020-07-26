У Петербурзі вибухнули бочки з квасом, є постраждалий



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Причини інциденту з’ясовуються

Лікарі діагностували у потерпілого рвану рану руки

У Санкт-Петербурзі на перетині проспекту Ветеранів і вулиці Гарькавого вибухнули дві бочки з квасом, повідомляє 78.ru.

Уламки бочок розкидало в радіусі 10 метрів, квас розлився по тротуару. На місце приїхали рятувальники. З’ясувалося, що постраждала одна людина. Його госпіталізували із рваною раною руки.

Причини інциденту з’ясовуються.

На початку липня в Колумбії десять людей загинули в результаті вибуху бензовозу, незадовго до цього потрапив ДТП. Бензовоз з’їхав з траси і перекинувся. Очевидці захотіли скористатися ситуацією і злити паливо в каністри. Що знаходилися поруч поліцейські не перешкоджали їм.

Нагадаємо, 13 червня, у Китаї під час вибуху бензовозу на шосе загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 112 отримали поранення.

Як повідомлялося, 13 червня, у Казані в наземному газосховище стався вибух скрапленого газу, в результаті події постраждали три людини, одна людина загинула. Рятувальники попередили щодо небезпеки займання ємностей, які знаходяться поряд.