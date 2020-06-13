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    У світі

    В Росії стався вибух у газосховищі (відео)

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    Пожежа сталася на газорозподільній станції ТОВ &laquo;Газпром зріджений газ&raquo; - В Росії стався вибух у газосховищі (відео)
    Пожежа сталася на газорозподільній станції ТОВ «Газпром зріджений газ»
    Фото: «ВКонтакте»

    Рятувальники попередили щодо небезпеки займання ємностей, які знаходяться поряд

    У Казані в наземному газосховище стався вибух скрапленого газу, в результаті події постраждали три людини, одна людина загинула. Про це повідомили в прес-службі республіканського главку МНС.

    За даними МНС, пожежа сталася на газорозподільній станції ТОВ «Газпром зріджений газ». Гасити вогонь вирушив вертоліт Мі-8, також є загроза того, що вогонь перекинеться і на інші ємності, повідомили у відомстві.

    Як повідомило джерело в екстрених службах, вибух стався ввечері 12 червня в наземному газосховище місткістю 100 куб. м. За його даними, в результаті того, що сталося одна людина загинула, троє постраждали. Про це також повідомляє і джерело ТАСС в екстрених службах.

    Нагадаємо, 12 червня, у французькому Тулоні стався вибух на атомному підводному човні. Радіоактивної загрози немає, адже атомні двигуни з човна зняли для ремонтних робіт. Вибух, який спричинив масштабну пожежу, стався під час ремонтних робіт на атомному підводному човні «Перле».

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