В Росії стався вибух у газосховищі (відео)



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Пожежа сталася на газорозподільній станції ТОВ «Газпром зріджений газ» Фото: «ВКонтакте»

Рятувальники попередили щодо небезпеки займання ємностей, які знаходяться поряд

У Казані в наземному газосховище стався вибух скрапленого газу, в результаті події постраждали три людини, одна людина загинула. Про це повідомили в прес-службі республіканського главку МНС.

За даними МНС, пожежа сталася на газорозподільній станції ТОВ «Газпром зріджений газ». Гасити вогонь вирушив вертоліт Мі-8, також є загроза того, що вогонь перекинеться і на інші ємності, повідомили у відомстві.

Як повідомило джерело в екстрених службах, вибух стався ввечері 12 червня в наземному газосховище місткістю 100 куб. м. За його даними, в результаті того, що сталося одна людина загинула, троє постраждали. Про це також повідомляє і джерело ТАСС в екстрених службах.

Нагадаємо, 12 червня, у французькому Тулоні стався вибух на атомному підводному човні. Радіоактивної загрози немає, адже атомні двигуни з човна зняли для ремонтних робіт. Вибух, який спричинив масштабну пожежу, стався під час ремонтних робіт на атомному підводному човні «Перле».