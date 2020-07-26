Стало відомо про знищення російських «Панцирів» в Ефіопії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Машини були виведені з ладу в результаті попадання блискавки

Грізну російську зброю знищила негода

Два зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир-С1» російського виробництва, що знаходилися на озброєнні армії Ефіопії, були знищені. Про це стало відомо Telegram-каналу «Військовий оглядач» в неділю, 26 липня.

За даними каналу, дві машини, які забезпечували безпеку гідроелектростанції «Хідасе» на річці Блакитний Ніл, були виведені з ладу в результаті попадання блискавки. Інші деталі інциденту не наводяться.

У травні турецьке агентство Anadolu повідомило про знищення в Лівії дев’яти ЗРПК «Панцир-С1» російського виробництва. Вони належали силам командувача Лівійської національної армією (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара і були знищені за допомогою турецьких оперативно-тактичних багатоцільових безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2. Тоді Defense Express назвало подію «справжнім геноцидом».

Ще один «Панцир-С1» в Лівії був знищений турецьким ударним безпілотником на початку липня.

Нагадаємо, Пентагон оприлюднив докази посилення військової присутності Росії у Лівії.

Читайте також: