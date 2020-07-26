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    У світі

    Стало відомо про знищення російських «Панцирів» в Ефіопії

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    Машини&nbsp;були виведені з ладу в результаті попадання блискавки - Стало відомо про знищення російських «Панцирів» в Ефіопії
    Машини були виведені з ладу в результаті попадання блискавки

    Грізну російську зброю знищила негода

    Два зенітних ракетно-гарматних комплекси «Панцир-С1» російського виробництва, що знаходилися на озброєнні армії Ефіопії, були знищені. Про це стало відомо Telegram-каналу «Військовий оглядач» в неділю, 26 липня.

    За даними каналу, дві машини, які забезпечували безпеку гідроелектростанції «Хідасе» на річці Блакитний Ніл, були виведені з ладу в результаті попадання блискавки. Інші деталі інциденту не наводяться.

    У травні турецьке агентство Anadolu повідомило про знищення в Лівії дев’яти ЗРПК «Панцир-С1» російського виробництва. Вони належали силам командувача Лівійської національної армією (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара і були знищені за допомогою турецьких оперативно-тактичних багатоцільових безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2. Тоді Defense Express назвало подію «справжнім геноцидом».

    Ще один «Панцир-С1» в Лівії був знищений турецьким ударним безпілотником на початку липня.

    Нагадаємо, Пентагон оприлюднив докази посилення військової присутності Росії у Лівії.

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