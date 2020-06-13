Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)
Інцидент стався в міському повіті Веньлін китайської провінції Чжецзян
На вражаючих відео, які з’явилися в мережі, можна побачити десятки палаючих машин
У Китаї під час вибуху бензовозу на шосе загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 112 отримали поранення.
Про це повідомляє CCTV Asia Pacific.
Інцидент стався в міському повіті Веньлін китайської провінції Чжецзян.
«Бензовоз вибухнув після зіткнення з автомобілем, що стояв попереду. Внаслідок вибуху деякі авто відлетіли в бік на десятки метрів», – йдеться в повідомленні.
Watch：it seems that an small vehicle had been blasted away by the explosion— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020
行车记录仪下的爆炸瞬间：一个类似小汽车的物体疑似被炸飞 pic.twitter.com/dqeduSxLzF
Також в мережі з’явилися записи, на яких видно, як над трасою пролітає значний уламок машини, а незабаром дорогу застилає клубами диму.
Крім того, на іншому записі, зробленому очевидцем, можна побачити автомобілі, що горять і зруйновані будівлі, розташовані біля місця події.