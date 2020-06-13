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    У світі

    Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)

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    <p>Інцидент стався в міському повіті Веньлін китайської провінції Чжецзян</p> - Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)

    Інцидент стався в міському повіті Веньлін китайської провінції Чжецзян

    Скріншот з відео

    На вражаючих відео, які з’явилися в мережі, можна побачити десятки палаючих машин

    У Китаї під час вибуху бензовозу на шосе загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 112 отримали поранення.

    Про це повідомляє CCTV Asia Pacific.

    Інцидент стався в міському повіті Веньлін китайської провінції Чжецзян.

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    Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)
    Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)
    Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)
    Фото CCTV

    «Бензовоз вибухнув після зіткнення з автомобілем, що стояв попереду. Внаслідок вибуху деякі авто відлетіли в бік на десятки метрів», – йдеться в повідомленні.

    Також в мережі з’явилися записи, на яких видно, як над трасою пролітає значний уламок машини, а незабаром дорогу застилає клубами диму.

    Крім того, на іншому записі, зробленому очевидцем, можна побачити автомобілі, що горять і зруйновані будівлі, розташовані біля місця події.

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