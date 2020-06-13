Вибух бензовозу у Китаї: дев’ятеро людей загинули, понад сотню поранені (відео)



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Інцидент стався в міському повіті Веньлін китайської провінції Чжецзян Скріншот з відео

На вражаючих відео, які з’явилися в мережі, можна побачити десятки палаючих машин

У Китаї під час вибуху бензовозу на шосе загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 112 отримали поранення.

Про це повідомляє CCTV Asia Pacific.

Інцидент стався в міському повіті Веньлін китайської провінції Чжецзян.

«Бензовоз вибухнув після зіткнення з автомобілем, що стояв попереду. Внаслідок вибуху деякі авто відлетіли в бік на десятки метрів», – йдеться в повідомленні.

Watch：it seems that an small vehicle had been blasted away by the explosion

行车记录仪下的爆炸瞬间：一个类似小汽车的物体疑似被炸飞 pic.twitter.com/dqeduSxLzF — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 13, 2020

Також в мережі з’явилися записи, на яких видно, як над трасою пролітає значний уламок машини, а незабаром дорогу застилає клубами диму.

Крім того, на іншому записі, зробленому очевидцем, можна побачити автомобілі, що горять і зруйновані будівлі, розташовані біля місця події.

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