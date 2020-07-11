У Південній Африці в церкві захопили заручників, є загиблі
Необхідність проведення силової операції у поліції пояснили тим, що ситуація могла закінчитися більш жорстоким кровопролиттям
На території храму Пресвятої Богородиці біля міста Йоганнесбург (ПАР) поліцейські і військові провели операцію зі звільнення заручників. Під час інциденту загинуло п’ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Захоплення заручників сталося в храмі, який належить Міжнародній церкві п’ятидесятників святості Африки.
Мотиви нападників до кінця невідомі, ймовірно атаку вчинили представники однієї з конфліктуючих груп, які борються за контроль над церквою. Можлива причина події – ворожнеча між членами церкви.
Коли на місце події прибули поліцейські і військові, то виявили чотирьох убитих і спалених людей в одній машині, і ще одного в формі охоронця – в другій.
Ще шестеро людей отримали поранення під час проведення силової операції зі звільненню заручників. Всього було затримано близько 40 осіб, вилучено понад 30 одиниць зброї, в тому числі гвинтівки, пістолети і помпові рушниці.
У поліції заявили, що вони врятували заручників, серед яких були жінки і діти, але не уточнили їх кількість. Необхідність проведення силової операції пояснили тим, що ситуація могла закінчитися більш жорстоким кровопролиттям.
Як повідомлялося раніше, у приміщення Альфа-Банку на Земляному валу у Москві увійшов чоловік у формі кур’єра однієї з мережевих компаній з доставки їжі та заявив, що відділення банку заміновано. Він взяв у заручники п’ять-шість осіб, які на той час перебували у приміщенні.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Японії озброєний ножем чоловік захопив заручників.