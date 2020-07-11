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    У світі

    У Південній Африці в церкві захопили заручників, є загиблі

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    Шестеро людей отримали поранення під час проведення силової операції зі звільненню заручників. Всього було затримано близько 40 осіб - У Південній Африці в церкві захопили заручників, є загиблі
    Шестеро людей отримали поранення під час проведення силової операції зі звільненню заручників. Всього було затримано близько 40 осіб

    Необхідність проведення силової операції у поліції пояснили тим, що ситуація могла закінчитися більш жорстоким кровопролиттям

    На території храму Пресвятої Богородиці біля міста Йоганнесбург (ПАР) поліцейські і військові провели операцію зі звільнення заручників. Під час інциденту загинуло п’ятеро людей, ще шестеро отримали поранення.

    Про це повідомляє британське видання The Guardian.

    Захоплення заручників сталося в храмі, який належить Міжнародній церкві п’ятидесятників святості Африки.

    Мотиви нападників до кінця невідомі, ймовірно атаку вчинили представники однієї з конфліктуючих груп, які борються за контроль над церквою. Можлива причина події – ворожнеча між членами церкви.

    Коли на місце події прибули поліцейські і військові, то виявили чотирьох убитих і спалених людей в одній машині, і ще одного в формі охоронця – в другій.

    Ще шестеро людей отримали поранення під час проведення силової операції зі звільненню заручників. Всього було затримано близько 40 осіб, вилучено понад 30 одиниць зброї, в тому числі гвинтівки, пістолети і помпові рушниці.

    У поліції заявили, що вони врятували заручників, серед яких були жінки і діти, але не уточнили їх кількість. Необхідність проведення силової операції пояснили тим, що ситуація могла закінчитися більш жорстоким кровопролиттям.

    Як повідомлялося раніше, у приміщення Альфа-Банку на Земляному валу у Москві увійшов чоловік у формі кур’єра однієї з мережевих компаній з доставки їжі та заявив, що відділення банку заміновано. Він взяв у заручники п’ять-шість осіб, які на той час перебували у приміщенні.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що у Японії озброєний ножем чоловік захопив заручників.

    тероризм військові заручники Африка звільнення
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