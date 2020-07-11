Доба на Донбасі: один український боєць загинув, ще троє – поранені



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Для придушення вогневих засобів загарбників українські оборонці оперативно застосували штатне озброєння

Окупанти вчора 17 разів порушили режим тиші

У п’ятницю, 10 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Ворог застосував при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, протитанкові ракетні комплекси та стрілецьку зброю.

«Підрозділи Об’єднаних сил впевнено стримували агресію противника, повністю контролюючи ситуацію на лінії розмежування сторін», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», ворог відкривав вогонь у бік позицій українських захисників з мінометів калібру 120 мм поблизу Причепилівки, Оріхового, Троїцького та Хутору Вільного. На підступах до Новотошківського та Новолуганського, окрім цього калібру, противник здійснив обстріли ще й з 82-х мм мінометів. Крім того, по оборонних укріпленнях наших захисників поблизу Катеринівки агресор задіяв протитанковий ракетний комплекс.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти неодноразово вели вогонь по захисниках Водяного, використавши при цьому міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. У передмісті Авдіївки загарбники обстріляли наші опорні пункти з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Також факти збройної активності противника зафіксовано біля Невельського, де противник двічі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. А на підступах до Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.

«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів, на превеликий жаль, один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим воїнам бажає скорішого одужання», – зазначається у повідомленні.

Для придушення вогневих засобів загарбників наші оборонці оперативно застосували штатне озброєння та «чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною». Після цього ворог припинив свою активність.

За підтвердженими даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників. Окрім того, за уточненими даними, 9 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню біля Водяного.

«За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.