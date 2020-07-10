Російські найманці накрили мінометним вогнем українських військових: є поранені



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Міна російських бойовиків потрапила у траншею українських захисників Фото ілюстративне

Осколками міни поранено двох захисників України

Сьогодні, 10 липня, збройні формування Російської Федерації обстріляли українських захисників поблизу Новолуганського. Противник застосував міномет калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Одна міна потрапила в траншею, осколками поранило двох захисників України, які несли службу на спостережному посту. Українським воїнам було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь.

Нагадаємо, сьогодні під Авдіївкою отримав вогнепальне осколкове поранення український військовий.

Як повідомлялося, в період з 4 квітня до 20 червня інспектори ОБСЄ нарахували 1300 обстрілів із забороненої зброї на Донбасі.