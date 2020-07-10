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    Бойовики поранили українського військового під Авдіївкою

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    Пораненого бійця доставили до лікарні&nbsp; - Бойовики поранили українського військового під Авдіївкою
    Пораненого бійця доставили до лікарні 

    Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

    Під Авдіївкою отримав вогнепальне осколкове поранення український військовий.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр Об'єднаних сил.

    «Сьогодні, 10 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів один наш військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення», - зазначається у повідомленні.

    Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

    Стан здоров’я пораненого задовільний.

    Нагадаємо, що в період з 4 квітня до 20 червня інспектори ОБСЄ нарахували 1300 обстрілів із забороненої зброї на Донбасі.

    Також нагадаємо, що цього місяця кораблі НАТО проведуть навчання біля Одеси.

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