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    У Північній Кореї почали транслювати Олімпіаду після її закінчення

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    Державне телебачення КНДР протягом 70 хвилин показувало футбольний матч жіночих збірних Великої Британії і Чилі. - У Північній Кореї почали транслювати Олімпіаду після її закінчення
    Державне телебачення КНДР протягом 70 хвилин показувало футбольний матч жіночих збірних Великої Британії і Чилі.
    Фото: KCTV

    Трансляція пройшла без коментарів і в низькій якості, що викликало питання про те, як був отриманий запис

    Державне телебачення Північної Кореї 10 серпня почало транслювати Олімпіаду в Токіо, незважаючи на те, що 8 серпня відбулася церемонія закриття Ігор. Про це повідомляє видання nknews.org.

    Зазначається, що канал KCTV протягом 70 хвилин показував футбольний матч жіночих збірних Великої Британії і Чилі.

    Трансляція пройшла без коментарів і в низькій якості, що викликало питання про те, як був отриманий запис.

    Позбавлені доступу до інтернету і міжнародних телеканалів жителі Північної Кореї вперше отримали можливість спостерігати за подіями Олімпіади.

    Для КНДР це типова ситуація, коли жителі позбавлені можливості спостерігати за Олімпіадою або іншими великими міжнародними змаганнями, які можуть показати по державному телеканалу KCTV через кілька тижнів або навіть років після їх завершення.

    Збірна Північної Кореї відмовилася від участі в Олімпійських іграх в Токіо через пандемію Covid-19.

    Як відомо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах. Медальний залік виграли США, чиї спортсмени назбирали 103 нагороди. До трійки найкращих також увійшли Китай та Японія.

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    Теги: телебачення Олімпіада цензура Північна Корея
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    У Північній Кореї почали транслювати Олімпіаду після її закінчення