Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
В Японії завершилися Ігри-2020, які передали естафету Парижу-2024
Олімпіада в Токіо стала історією. Збірна України посіла 44 загальнокомандне місце в медальному заліку, але 19 завойованих медалей дають надію, що на наступних Іграх, які 2024 року прийме Париж, золотих медалей буде більше. В усякому разі переплавити срібло-бронзи пообіцяли Михайло Романчук, Дарина Білодід, Олена Старікова, Олександр Хижняк, Людмила Лузан, Парвіз Насібов і решта. Навіть не збирається завершувати кар’єру Жан Беленюк. Що ж, побачимо.
Церемонія закриття Олімпіади в Токіо
Усі медалі України на Олімпіаді-2020
«Золото»
«Срібло»
- Михайло Романчук (плавання),
- Парвіз Насібов (боротьба),
- Анжеліка Терлюга (карате),
- Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування),
- Олександр Хижняк (бокс),
- Олена Старікова (велоспорт-трек)
«Бронза»
- Дар'я Білодід (дзюдо),
- Ігор Рейзлін (фехтування),
- Олена Костевич/Олег Омельчук (стрільба),
- Михайло Романчук (плавання)
- Еліна Світоліна (теніс),
- Алла Черкасова (боротьба),
- Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання),
- Ірина Коляденко (боротьба),
- Людмила Лузан (веслування),
- Станіслав Горуна (карате),
- Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава й Марина Алексіїви, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Катерина Резнік (синхронне плавання),
- Ярослава Магучіх (легка атлетика).