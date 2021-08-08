Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото

В Японії завершилися Ігри-2020, які передали естафету Парижу-2024

Олімпіада в Токіо стала історією. Збірна України посіла 44 загальнокомандне місце в медальному заліку, але 19 завойованих медалей дають надію, що на наступних Іграх, які 2024 року прийме Париж, золотих медалей буде більше. В усякому разі переплавити срібло-бронзи пообіцяли Михайло Романчук, Дарина Білодід, Олена Старікова, Олександр Хижняк, Людмила Лузан, Парвіз Насібов і решта. Навіть не збирається завершувати кар’єру Жан Беленюк. Що ж, побачимо.

Церемонія закриття Олімпіади в Токіо

Усі медалі України на Олімпіаді-2020

«Золото»

«Срібло»