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    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото

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    У Токіо закрили Олімпійські ігри - Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    У Токіо закрили Олімпійські ігри
    Фото з відкритих джерел

    В Японії завершилися Ігри-2020, які передали естафету Парижу-2024

    Олімпіада в Токіо стала історією. Збірна України посіла 44 загальнокомандне місце в медальному заліку, але 19 завойованих медалей дають надію, що на наступних Іграх, які 2024 року прийме Париж, золотих медалей буде більше. В усякому разі переплавити срібло-бронзи пообіцяли Михайло Романчук, Дарина Білодід, Олена Старікова, Олександр Хижняк, Людмила Лузан, Парвіз Насібов і решта. Навіть не збирається завершувати кар’єру Жан Беленюк. Що ж, побачимо.

    Церемонія закриття Олімпіади в Токіо

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    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото
    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото

    Усі медалі України на Олімпіаді-2020

    «Золото»

    «Срібло»

    «Бронза»

    Теги: Олімпіада
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    Закриття Олімпіади в Токіо в яскравих фото