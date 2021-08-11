Беленюк розкрив секрет успіху на Олімпіаді

Олімпійський чемпіон вважає, що запорукою успіху стало наведення порядку в збірній з греко-римської боротьби

Жан Беленюк, який виграв єдине для України «золото» на Олімпіаді, розповів «Главкому», що привело до успіху борців греко-римського стилю. З трьох наших представників у Токіо Жан став чемпіоном, Парвіз Насібов здобув «срібло», а Ленур Теміров зупинився за крок від п’єдесталу.

«Якщо інші наставники хочуть взяти на озброєння систему нашої підготовки, будь ласка, нехай звертаються. Володимир Шацьких, головний тренер, думаю, охоче поділиться напрацюваннями. Він не побоявся взяти тягар на себе, навести порядок в греко-римській боротьбі. Провів чесний відбір, зараз у нас дуже висока конкуренція. Звідси й результат», – сказав Беленюк.

Також Жан розповів, що зробив депутатський запит в Міністерство молоді і спорту, щоб з’ясувати, хто з чиновників які функції виконували на Іграх-2020.

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