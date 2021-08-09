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    Думки вголос

    Про «відібрану» у Росії золоту олімпійську медаль з художньої гімнастики

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

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    Ліной Ашрам стала олімпійською чемпіонкою в Токіо - Про «відібрану» у Росії золоту олімпійську медаль з художньої гімнастики
    Ліной Ашрам стала олімпійською чемпіонкою в Токіо

    «Давайте нарешті зіпсуємо свято цим ненависним ста сорока мільйонам!»

    Мовою оригіналу

    К сведению, главным образом, Марии Захаровой – ну и всего ихнего заполошного пропагандистского цеха…

    Информация, так сказать, к размышлению.

    Судьбу «отобранного» у России олимпийского золота на токийском помосте (по поводу чего с федерального верха уже несколько часов несется отвратительная ксенофобская вонь) решали судьи из высшего жюри: местная Шихоко Секита и итальянка Даниэлла Дель Кьяе, немка Изабель Саваде и гречанка Александра Мавркаис, а также судьи из Швейцарии, Украины, Франции, Аргентины, Венгрии, Польши, Узбекистана, Испании, Норвегии, Хорватии, Чехии и Словакии.

    Так и вижу внутренним взором, как все они списываются в закрытом чате накануне соревнований: давайте не дадим победить сестрам Авериным! Мы же так ненавидим Россию! Да, мы много лет напролет скрывали это чувство, давая россиянкам золото, оптом и в розницу, на всех соревнованиях, но сколько можно! Давайте наконец испортим праздник этим ненавистным ста сорока миллионам! А чтобы им там совсем снесло крышу – дадим золото израильтянке! Ха-ха… И зловещий смайлик.

    Не бред ли это, госпожа Захарова?

    Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа – кричать «наших бьют» и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности.

    Но!

    Если вдруг предположить, что ваши подозрения не беспочвенны… Если допустить, что так и было НА САМОМ ДЕЛЕ… Что вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар до такой степени, что полтора десятка успешных профессионалов от Аргентины до Узбекистана поставили на кон свою репутацию и карьеру ради того, чтобы плюнуть в лицо России, – мне кажется, в этом случае вам там, наверху, самое время удавиться от позора всем трудовым коллективом.

    Джерело: блог Віктора Шендеровича

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    Теги: Росія Олімпіада пропаганда
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    Про «відібрану» у Росії золоту олімпійську медаль з художньої гімнастики