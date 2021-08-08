Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах

В активі нашої команди всього одна золота нагорода

Медальний залік на Олімпіаді рахується за кількістю завойованих нагород найвищої проби. В скарбничці збірної України медаль найвищого гатунку лише одна. Її здобув борець Жан Беленюк. Тому в таблиці досягнень Ігор у Токіо наша команда, не зважаючи на 18 інших нагород, завершила змагання лише на 44 місці. Це найгірший результат в історії. Хоча за кількістю ми повторили результат Лондона-2012, але тоді з п’ять золотими медалями наша команда зайняла загальне 14 місце.

Медальний залік виграли США, чиї спортсмени назбирали 103 нагороди. До трійки найкращих також увійшли Китай та Японія.