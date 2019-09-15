  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Польщі чекають на зняття заборони на ексгумацію після заяви Зеленського

    • Розсилка
    У Польщі чекають на зняття заборони на ексгумацію після заяви Зеленського

    Зміна на посаді президента України пов’язується з надією на зміни в українській політиці щодо пошуків тіл

    Віце-президент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик заявив, що польська сторона після недавньої заяви президента України Володимира Зеленського чекає на скасування мораторію на ексгумацію польських жертв в Україні.

    Про це повідомляє Польське радіо.

    Читайте також

    Після демонтажу пам’ятника воїнам УПА на кладовищі у Грушовичах на Підкарпатті влада України заборонила ексгумацію та пошук польських тіл.

    «Ми очікуємо, що ця заборона буде скасована, і ми зможемо розпочати роботу, оскільки подібні роботи зараз без перешкод може проводити у Польщі українська сторона», – наголосив Швагжик.

    Він підкреслив, що зміна на посаді президента України пов’язується з надією на зміни в українській політиці щодо пошуків тіл в Україні. Швагжик додав однак, що візит президента України ще не приніс прориву, оскільки Зеленський не зробив декларації про скасування мораторію, а лише оголошення про те, що це станеться в майбутньому.

    Нагадаємо, під час візиту до Польщі Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

    Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

    Читайте також
    Польща пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ