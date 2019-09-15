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    У світі

    У Польщі затримали двох українців, які назвалися працівниками спецслужб

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    <p>Фото з місця проведення спецоперації</p> - У Польщі затримали двох українців, які назвалися працівниками спецслужб

    Фото з місця проведення спецоперації

    Фото: ZYCIE.PL

    Затримання відбулося 13 вересня у Варшаві

    В рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, в т.ч. двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

    Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на СВА (Центральне Антикорупційне бюро Польщі).

    Згідно з повідомленням СВА, затримання відбулося 13 вересня у Варшаві.

    «Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені до Національної прокуратури», – повідомили в антикорупційному бюро.

    Повідомляється, що затримання підозрюваних відбулося в одному з ресторанів близько 18:00, крім українців затримано чотирьох громадян Польщі.

    Зазначається, що під час затримання спецназівці використовували шумові гранати. 

    Нагадаємо, у Луганській області припинено канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України до РФ. 

    На Рівненщині відкрили понад сотню проваджень щодо незаконного видобутку бурштину.

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