У Польщі затримали двох українців, які назвалися працівниками спецслужб



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Фото з місця проведення спецоперації Фото: ZYCIE.PL

Затримання відбулося 13 вересня у Варшаві

В рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину у Польщі затримали 6 осіб, в т.ч. двох громадян України, які стверджують, що є співробітниками українських спецслужб.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на СВА (Центральне Антикорупційне бюро Польщі).

Згідно з повідомленням СВА, затримання відбулося 13 вересня у Варшаві.

«Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані у цій справі матеріали будуть направлені до Національної прокуратури», – повідомили в антикорупційному бюро.

Повідомляється, що затримання підозрюваних відбулося в одному з ресторанів близько 18:00, крім українців затримано чотирьох громадян Польщі.

Зазначається, що під час затримання спецназівці використовували шумові гранати.

Нагадаємо, у Луганській області припинено канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України до РФ.

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