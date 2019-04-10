У Польщі вшановують пам'ять жертв Смоленської трагедії



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Увечері у Варшаві до Президентського палацу пройде Хода пам’яті Фото: PAP

Президент Польщі Анджей Дуда спільно з дочкою трагічно загиблої президентської пари помолився перед могилою Лєха та Марії Качинських на Вавелі у Кракові

10 квітня, у дев’яті роковини авіакатастрофи, представники державної влади Польщі поклали вінки та квіти до пам’ятників Лєху Качинському перед будинком Командування гарнізону Варшава та до пам’ятника жертвам Смоленської трагедії на площі Пілсудського.

Пам’ятні заходи до 9-х роковин Смоленської катастрофи почалися богослужінням у храмі Успіння Божої Матері і Святого Йосипа в Краківському передмісті, повідомляє Польське радіо.

Потім перед Президентським палацом відбувся Переклик пам’яті спільно із нагадуванням імен та прізвищ 96 жертв катастрофи урядового літака Ту-154М, що розбився неподалік Смоленська 10 квітня 2010 року. Вінки також поклали до портрету президентської пари – Лєха та Марії Качинських.

Вранці президент Польщі Анджей Дуда спільно з дочкою трагічно загиблої президентської пари Мартою молився перед могилою Лєха та Марії Качинських на Вавелі у Кракові. «Ми є тут, аби помолитися і вшанувати усіх, хто загинув у Смоленську», - сказав у Кракові Дуда.

Польський лідер подякував за «наголошування на тому, що для нас важливо».

«Та пам’ять про людей, котрі померли під час служби батьківщині, котрі померли, виконуючи свої обов’язки щодо польської держави», - сказав він. За словами Дуди, це був обов’язок пам’яті, адже члени делегації поїхали вшанувати польських офіцерів, убитих в Катині в 1940 році. «Я радію, що нині ми тут разом і можемо вшанувати їхню пам’ять, бо нам дуже їх не вистачає», - сказав у Кракові польський президент.

Квіти до пам’ятних таблиць жертвам Смоленської катастрофи поклав також у Канцелярії голови Ради міністрів прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький. «Дев’ять років тому Польща втратила своїх найліпших синів та дочок, котрі летіли вшанувати вбитих у Катині. Ми зобов’язані їм пам’яттю – про них самих, але також про їхню спадщину. Порожнечі, що тоді виникла у нас всіх, неможливо описати словами», - написав у Twitter очільник польського уряду.

Пам’ять жертв смоленської катастрофи вшанували у польському парламенті.

Увечері в архікафедральній базиліці Івана Хрестителя відправлять заупокійну святу месу, після якої до Президентського палацу пройде Хода пам’яті. Там заплановані виступи голови партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського і президента Польщі Анджея Дуди.

Нагадаємо, дев'ять років назад під Смоленськом в Росії розбився літак з представницькою польською делегацією, тоді загинуло майже все вище керівництво Польщі, зокрема й президент Лех Качинський.