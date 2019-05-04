У Польщі ініціатива президента закріпити у конституції членство в ЄС і НАТО поки не знайшла підтримки – ЗМІ



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Дуді запропонували закріпити у конституції не лише членство в ЄС і НАТО, також в ООН та Червоному Хресті

Важко вірити президенту, який щоденно критикує ЄС, - депутат сейму

У Подьщі ініціатива президента Анджея Дуди щодо закріплення у конституції присутності країни в НАТО і ЄС поки не знайшла підтримки серед політиків.

Про це повідомляє RMF24.

Як зазначається, поки Дуда не може розраховувати навіть на підтримку «Права і справедливості».

«Положення, в якому йдеться про суверенітет, відносини між Польщею і ЄС – це ми можемо розглянути, але як відомо, диявол ховається в деталях» - сказав євродепутат Ришард Чарнецький.

«Не маю нічого проти, але важко вірити президенту, який щоденно критикує ЄС» - заявив депутат опозиційної «Громадянської платформи» Анджей Галіцкі.

«Опівдні президент говорив про ЄС і НАТО в конституції, пізніше додав ще й ООН. У мене тут є порада для президента – членство Польщі у Міжнародному Червоному Хресті також ключове і вагоме» - сказав депутат руху Kukiz 15 Гжегож Длугі.

Як повідомлялося, президент Анджей Дуда заявив про необхідність закріпити у конституції членство Польщі у НАТО і ЄС під час промови з нагоди державного свята.

«Сьогодні наше головне завдання - перш за все побудувати сильну державу. У нас є конституція, ми повинні обговорювати її зміни, тому що варто обговорювати, чи слід вводити запис про ЄС в нашу конституцію, чи слід закріпити нашу присутність у НАТО», - заявив Дуда.