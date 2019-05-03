Будівництво дороги «Гданськ-Одеса» завершиться у 2020 році - Омелян



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Зараз будується відтиннок від Вінниці до Умані - Омелян

Цього року на будівництво дороги держава виділила чотири мільярди гривень

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що будівництво дороги Гданськ (Польща) - Одеса (Україна) завершиться наприкінці 2020 року. Про це Омелян сказав в ефірі «Прямого» в ток-шоу «Ехо України».

Як зазначив міністр, роботи тривають другий рік поспіль.

«Ми фінансуємо це окремо і цього року виділено чотири мільярди гривень. Ми плануємо повністю її завершити наприкінці наступного року», - поінформував Омелян.

За словами міністра, дорога Гданськ-Одеса стане новим транспортним коридором, що дозволить зручно та швидко доїжджати до країн ЄС.

«Зараз будується відтиннок від Вінниці до Умані. Так само зараз будемо робити північний обхід міста Львова», - зазначив Омелян.

Як повідомлялося, Омелян запропонував Hyundai налагодити виробництво електрокарів в Україні. Посол Республіки Корея в Україні висловив побажання компанії Hyundai взяти участь у тендері ЄБРР на будівництво Харківського метрополітену.

Також нагадаємо, що Омелян повідомив про початок будівництва цього року нового аеропорту на Дніпропетровщині, що пропускатиме до трьох мільйонів пасажирів на рік.