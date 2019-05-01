15 років тому 10 країн приєднались до Євросоюзу



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В 2014 році до 15 країн «старої» Європи приєднались 10 держав «нової» Європи

1 травня 2004 року до ЄС приєдналися Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Кіпр та Мальта. У 2007 році членом ЄС стали Румунія та Болгарія, а в 2013 році – Хорватія.

У зв’язку з 15-ю річницею у столиці Польщі сьогодні відбудеться зустріч глав урядів 12-ти країн ЄС, які вступили до Спільноти в 2004 році та пізніше.

Зустріч глав урядів у Варшаві відбудеться під гаслом «Together for Europe – High Level Summit» (Разом для Європи – Саміт високого рівня) і буде нагодою підсумувати 15 років членства цих країн в ЄС.

Заступник глави МЗС Польщі Конрад Шиманьскі сказав, що розширення 1 травня 2004 року перекреслило пост-ялтинський поділ Європи.

«Послання нашої «дванадцятки» має, перш за все, проєвропейський характер. Кризи в ЄС нині тривають всюди - навіть у питанні спору щодо зони євро або міграційної політики - але нашої частини Європи не стосуються. Центральна Європа є частиною ЄС, яка позитивно ставиться до майбутнього Союзу, вказує на те, що громада може продовжувати відігравати важливу роль, що Союз може не бути проблемою, а рішенням проблем, - додав заступник глави МЗС.