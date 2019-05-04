Швейцарська газета порівняла масштаби міграції українських заробітчан з потоком арабських біженців



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Газета Neu Zürcher Zeitung пише: допоки Україна залишатиметься найбіднішою країною Європи, не враховуючи Молдову, еміграція продовжуватиметься

Наразі багато компаній в Україні скаржаться на те, що їм не вистачає робочої сили. Кваліфікованого персоналу бракує в трудомісткому виробництві, на будівництві. В Західній Україні, де кордон із країнами ЄС, зокрема Польщею, бракує перукарів, кухарів, прислуги, банківського персоналу. Так сталося через те, що протягом останніх років Україна переживає справжню хвилю еміграції. Про це пише швейцарська газета Neu Zürcher Zeitung, яка досліджує феномен українського заробітчанства.

«До однієї лише Польщі на роботу виїхало більш як мільйон українців, інші популярні напрямки – Чехія, США, Італія. За масштабами ця хвиля міграції цілком співмірна з потоком біженців, який прямував у 2015-2016 роках з арабських країн до Західної Європи», - пише видання.

На початку нової хвилі великої міграції українців на Захід стояла революція Євромайдану 2014 року. Революція гідності спрямувала Україну на прозахідний та реформаторський шлях, але її наслідком став воєнний конфлікт із «братською» Росією. Він занурив країну в глибоку економічну кризу з болючими втратами реальних доходів людей. Водночас країни Східної та Центральної Європи, такі як Польща, пережили економічний бум. Рівень безробіття знизився там настільки, що почала відчуватися нестача робочої сили. Стали потребувати сільгосппрацівників, будівельників, офіціантів, касирів, домашню прислугу. Польські політики запровадили спрощені робочі візи на шість місяців. Тепер багато українців їздять туди-сюди й займають ті робочі місця, які раніше полишили у власній країні два мільйони польських емігрантів.

«Велика різниця в доходах у порівнянні з іншими країнами, за даними всіх досліджень, є найважливішою підставою, чому українці їдуть за кордон», – пояснює економіст із Київської школи економіки (КШЕ) Ганна Вахітова, яка інтенсивно вивчає тему міграції. «Просто Україна є найбіднішою країною Європи, якщо не враховувати Молдову», – пояснює вона. Справді – середній дохід в Україні наразі складає 9,5 тисяч гривень на місяць – це приблизно 315 євро. У Польщі, залежно від виду роботи, можна заробити втричі або вчетверо більше. Середній дохід там складає приблизно 1150 євро на місяць. Окрім того, робоча міграція до Польщі є порівняно нескладною. Через культурну та мовну близькість, українці добре інтегруються, можуть регулярно їздити додому, аби бачитися з сім’ями та друзями.

Скільки українців полишили свою країну? «На це запитання немає ніяких точних цифр» – так звучить коротка відповідь економіста Вахітової. Держава не знає, де перебувають її громадяни, тому що багато хто не реєструється, виїжджаючи на роботу за кордон. Тому заміри можна робити лише завдяки періодичним опитуванням. «Я виходжу з того, що від двох до чотирьох мільйонів українців перебувають за кордоном», – пояснює Вахітова. Це від 5 до 10% офіційної кількості населення.

Який же загальний підсумок для України та її громадян? Загалом, переваги міграції цілком та повністю переважають над недоліками. У довгостроковій перспективі, щоправда, вирішальним є питання, чи впорається країна з великим тиском, який вимагає пристосування? Але, можливо, питання, поставлене вище, сформульоване неправильно. «Еміграція – це не добре й не погано, це просто реальність», – вважає економіст Вахітова.

«Еміграція в нинішньому глобалізованому світі стала легшою та дешевшою. Й допоки Україна залишається найбіднішою країною регіону (не враховуючи Молдову, - ред.), еміграція продовжуватиметься», – робить висновок економіст.