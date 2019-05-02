Хто виграв від страйку вчителів в Польщі



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Фото: ZNP

Зазвичай після страйку рейтинги влади знижуються. Але у Польщі від страйку вчителів більш за все виграла саме влада

Найбільше від страйку вчителів, який тривав з 8 по 25 квітня, виграли уряд і владна партія «Право і Справедливість» (PiS). Про це йдеться в результатах опитування, яке в кінці квітня провів Інститут ринкових та суспільних досліджень (IBRiS) на замовлення газети «Rzeczpospolita».

Найбільше ж втрачали вчителі, опозиція, батьки та студенти.

Як відмічають в Польщі, страйк вчителів, який тривав 18 днів, був найбільшим в XXI столітті. Ефектний протест поділив поляків: когось зворушив, хтось засудив вчителів. Але однозначно страйк сильно вплинув на кампанію перед виборами до Європейського парламенту.

Польський уряд витримав цей тиск. Прем’єр Матеуш Моравєцький не піддався вимогам щодо зарплати, висловленим вчительськими профспілками і страйкомами.

Це свідчить про політичну перемогу, пише польське видання.

Так, 41% респондентів вважають, що були найбільше виграв від страйку уряд, і відповідно 44% - що виграла партія PiS.

65,4% опитаних вважає, що найбільше від страйку постраждали учні, 55,7% - що батьки, 59,9% - що самі вчителі, 48,5% респондентів вказує на опозицію.

Зараз також обговорюється питання зарплатні. Вчителі вимагали підвищення заробітної плати на 30% (уряд погоджувався на 15%), а тепер мають повернути зарплатню за 18 календарних днів. Адже зарплату за квітень їм виплатили ще до страйку – на початку місяця. Вчителі можуть звертатись до директорів шкіл, щоб їм повернення квітневої зарплатні розподілили максимум на 12 платежів.

При чому соцопитування показує, що 49% поляків вважає, що за дні страйку вчителі не повинні отримувати зарплатню, а 45% - мають отримати гроші незалежно від участі в протесті.

Нагадаємо, з 8 квітня 2019 року в Польщі розпочався загальний страйк вчителів. В ньому брали участь мінімум половина всіх вчителів країни.

У Польщі вчителі-стажери отримують зарплату близько 1751 злотих ($459). Вчителі-контрактники отримують - від 1798 злотих ($470). Штатні вчителі - приблизно 2033 злотих ($532). Найвищий рівень — дипломований вчитель, який отримує мінімум 2377 злотих на місяць ($622).