У Польщі невідомі викрали і обезголовили скульптуру радянському маршалу



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Правоохоронці продовжують шукати винних у вандалізмі

Поліції вдалося знайти тулуб пам'ятника

На заході Польщі з меморіального кладовища в Легниці невідомі викрали і обезголовили скульптуру радянському маршалу Костянтину Рокосовському. Про це повідомило видання fakty.lca.pl.

Зазначається, що поліції вдалося знайти тільки тулуб пам'ятника.

«Інцидент стався в ніч з середи на четвер. Невідомі вкрали з муніципального кладовища скульптуру маршала Костянтина Рокоссовського», - йдеться в повідомленні.

Після викрадення поліція виявила фігуру маршала на одній з міських вулиць без голови.

«Вдалося знайти тільки тулуб. Голову і винних продовжує шукати поліція», - повідомляє портал.

Нагадаємо, у жовтні у містах Острава і Брно невідомі облили фарбою пам'ятники радянським воїнам.

Також повідомлялося, що в Харкові облили червоною фарбою погруддя радянському маршалу Георгію Жукову.

Раніше в Одесі невідомі знесли пам'ятник Георгію Жукову.