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    У світі

    У Польщі невідомі викрали і обезголовили скульптуру радянському маршалу

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    Правоохоронці продовжують шукати винних у вандалізмі - У Польщі невідомі викрали і обезголовили скульптуру радянському маршалу
    Правоохоронці продовжують шукати винних у вандалізмі

    Поліції вдалося знайти тулуб пам'ятника

    На заході Польщі з меморіального кладовища в Легниці невідомі викрали і обезголовили скульптуру радянському маршалу Костянтину Рокосовському. Про це повідомило видання fakty.lca.pl.

    Зазначається, що поліції вдалося знайти тільки тулуб пам'ятника.

    «Інцидент стався в ніч з середи на четвер. Невідомі вкрали з муніципального кладовища скульптуру маршала Костянтина Рокоссовського», - йдеться в повідомленні.

    Після викрадення поліція виявила фігуру маршала на одній з міських вулиць без голови.

    «Вдалося знайти тільки тулуб. Голову і винних продовжує шукати поліція», - повідомляє портал.

    Нагадаємо, у жовтні у містах Острава і Брно невідомі облили фарбою пам'ятники радянським воїнам.

    Також повідомлялося, що в Харкові облили червоною фарбою погруддя радянському маршалу Георгію Жукову.

    Раніше в Одесі невідомі знесли пам'ятник Георгію Жукову.

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