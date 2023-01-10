Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини

Також МЗС Польщі порушило це питання в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО та Ради Європи

Польща офіційно звернеться до Конгресу США за підтримкою у питанні компенсацій від Німеччини за збитки, яких було завдано під час Другої світової війни. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик, повідомляє RMF24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Мулярчика, уряд Польщі планує виносити на міжнародний рівень свої претензії до Німеччини і першим кроком буде звернення до Конгресу США.

«Ми звернемося до Конгресу – комітету, сенаторів і членів Палати представників – за підтримкою у питанні щодо компенсацій Німеччиною завданих війною збитків. США – це країна, яка зараз дбає про справедливість та міжнародний порядок», – наголосив заступник міністра закордонних справ Польщі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він підкреслив, що Польща розраховує на підтримку від американської сторони щодо вимог Варшави у компенсації за збитки, які були завдані під час Другої світової війни.

Малярчик додав, що МЗС Польщі порушило це питання в ООН, Раді Європи, ЮНЕСКО та серед країн-членів ЄС, НАТО та Ради Європи.

Він нагадав, що Польща не укладала жодних двосторонніх угод з Німеччиною з цього питання, а також не брала участі у жодному міжнародному форматі, під час якого Польщі виплачували б військові репарації.

Нагадаємо, Польща створила комітет з питання воєнних репарацій від Німеччини. Метою робочої групи буде аналіз розміру репарацій, що вимагаються від Німеччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що 14 вересня польський Сейм ухвалив резолюцію про відшкодування Польщі збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни. У документі йдеться, що польська держава ніколи не відмовлялася від своїх претензій до німецької держави і що Сейм закликає уряд Німеччини взяти на себе «політичну, історичну, правову та фінансову відповідальність» за всі наслідки, спричинені розв’язуванням Другої світової війни.

Раніше президент Анджей Дуда заявляв, що Польща має вимагати від РФ репарації за Другу світову. Також Дуда зазначив, що немає причин, щоб не вимагати репарацій від РФ.

Читайте також: Поляки виганяють з країни російського пропагандиста



